Erste Waggons mit Zement kommen über Litauen in Kaliningrad an

Wie die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtete, sind am Dienstag die ersten Waggons mit Zement über Litauen in Kaliningrad angekommen. "60 Waggons kamen in Kaliningrad an, dies ist der erste Zug mit Zement", sagte Dmitri Lyskow, Leiter des Pressedienstes der Regionalregierung. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Anfang März war das Volumen der Zementlieferungen aus Russland in die russische Ostsee-Exklave aufgrund der litauischen Beschränkungen für den Warentransit zurückgegangen. Einwohner der Region beschwerten sich über den Mangel an Zement. Der Gouverneur des Kaliningrader Gebiets sagte damals, dass die Wiederaufnahme des Transits äußerst wichtig sei, auch weil die Bausaison gerade im Gange sei. Mitte Juli hatte Litauen den Streit über den Transitverkehr dann für beendet erklärt. Russland darf nun wieder auf der Sanktionsliste stehende zivile Güter ohne große Einschränkungen per Bahn durch Litauen transportieren." Quelle: RT DE