Zwei Festnahmen vor Weißem Haus: Wollten „Brief“ an Biden überreichen

US-Sicherheitsbeamte haben laut dem Fernsehsender NBC Washington zwei Menschen vor dem Weißen Haus festgenommen. Sie wollten eigenen Angaben zufolge „den Präsidenten der Vereinigten Staaten treffen“. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Ein Mann und eine Frau sprachen demnach am Samstagabend (Ortszeit) „aus eigener Initiative“ Sicherheitsbeamte außerhalb eines Fahrzeugkontrollpunktes des Weißen Hauses an.



„Eine Person sagte, sie ‚sind dort, um den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu treffen und einen Brief an ihn zu überreichen‘“, schreibt der Sender am Sonntag unter Berufung auf die Polizei.



Der 66-jährigen festgenommenen Sylvia Hall wurden dem Bericht zufolge das Mitführen einer Pistole ohne Lizenz und der Besitz von nicht registrierter Feuerwaffe sowie Munition vorgeworfen. Der Mann wurde wegen des Besitzes einer Luftpistole festgenommen. Es bestehe „keine Gefahr für jegliche Schutzperson des Secret Service“.



Nach dem Sturm des Kapitols am 6. Januar durch Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, bei dem fünf Menschen starben, wurden stärkere Sicherheitsmaßnahmen in Washington getroffen. Der Einsatz der US-Nationalgarde soll bis Mitte März dauern."

