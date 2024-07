Selenskyj-Berater verlangt Ausschluss Russlands von UN-Treffen

Mychajlo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, fordert nach dem Angriff auf ein Kiewer Kinderkrankenhaus, Russland von UN-Treffen auszuschließen.

"Nach internationalem Recht wäre es an sich logisch, Russland die Teilnahme an solchen Treffen zu verwehren", sagte Podoljak den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). "Mit Russland am Tisch werden wir keine Ergebnisse sehen." Russland führt derzeit den Vorsitz des UN-Sicherheitsrates. Am Montag waren nach Angaben der Ukraine bei Angriffen auf die Kinderklinik sowie bei weiteren Bombardements landesweit mehr als 40 Menschen getötet und über 100 verletzt worden.

Mit Blick auf die Nato, die derzeit ihren Gipfel in Washington abhält, sagte Podoljak: "Sie muss mit einem politischen Beschluss klarmachen, dass jedes freie Land ein Nato-Land werden kann. Und dass die Ukraine irreversibel ein Nato-Land sein wird." Alles andere wäre ein "ein fatales Signal an Russland oder andere potenzielle Aggressoren".

Quelle: dts Nachrichtenagentur