Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Steinmeier schreibt freigelassenen deutsch-israelischen Geiseln

Steinmeier schreibt freigelassenen deutsch-israelischen Geiseln

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 11:27 durch Sanjo Babić
Frank Walter Steinmeier (2023)
Frank Walter Steinmeier (2023)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach der Freilassung der letzten Geiseln hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern unter den Befreiten geschrieben, meldet dts. Die Jüdische Allgemeine bestätigt entsprechende Mitteilungen. Ähnliche Schreiben hatte das Präsidialamt bereits Anfang 2025 verschickt.

Steinmeier spricht den Betroffenen Respekt und Unterstützung zu und würdigt die Arbeit der Helfer und Vermittler. Zugleich erinnert er an die noch ausstehenden Schicksalsklärungen der Toten. Begleitangebote für Rückkehrer – medizinisch, psychologisch, sozial – sollen verstärkt werden.

Das Staatsoberhaupt dankt den Familien, die über Monate Öffentlichkeit und Politik mobilisiert hatten. Der Einsatz für Vermisste und die Stabilisierung der Region bleibe Aufgabe der Bundesregierung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte segel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige