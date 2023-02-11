Steinmeier schreibt freigelassenen deutsch-israelischen Geiseln

Nach der Freilassung der letzten Geiseln hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern unter den Befreiten geschrieben, meldet dts. Die Jüdische Allgemeine bestätigt entsprechende Mitteilungen. Ähnliche Schreiben hatte das Präsidialamt bereits Anfang 2025 verschickt.

Steinmeier spricht den Betroffenen Respekt und Unterstützung zu und würdigt die Arbeit der Helfer und Vermittler. Zugleich erinnert er an die noch ausstehenden Schicksalsklärungen der Toten. Begleitangebote für Rückkehrer – medizinisch, psychologisch, sozial – sollen verstärkt werden.

Das Staatsoberhaupt dankt den Familien, die über Monate Öffentlichkeit und Politik mobilisiert hatten. Der Einsatz für Vermisste und die Stabilisierung der Region bleibe Aufgabe der Bundesregierung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



