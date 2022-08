LVR-Innenministerium: Kiew evakuiert Dokumente aus Dnepropetrowsk in die Westukraine

Vertreter der ukrainischen Behörden bringen angeblich Dokumente, darunter auch als geheim eingestufte, aus staatlichen Stellen in Dnepropetrowsk in Städte an der Grenze zu Rumänien und Polen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das erklärte der stellvertretende Innenminister der Volksrepublik Lugansk Witali Kiseljow gegenüber TASS. Er sagte: "Aus den Behörden in Dnepropetrowsk werden Dokumente evakuiert. Unseren Quellen zufolge werden unter anderem Dokumente, Archive, Behörden- und Geheimdienstunterlagen direkt in die rumänischen und polnischen Grenzstädte in der Ukraine gebracht." Quelle: RT DE