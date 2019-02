FDP-Außenpolitiker sieht Chance auf Verhinderung von hartem Brexit

Der FDP-Außenpolitiker Michael Georg Link glaubt, dass doch noch ein harter Brexit vermieden werden kann.

"Labours Ruf nach einem zweiten Referendum ist Jeremy Corbyns Rendezvous mit der Realität. Selbst wenn es im Unterhaus keine Mehrheit für ein zweites Referendum geben sollte, kommt nun endlich wieder Bewegung in die festgefahrene Debatte. Dadurch erhöht sich die Chance, einen unkontrollierten Brexit zu verhindern", sagte Link der "Heilbronner Stimme".



Die britische Premierministerin Theresa May schaffe aus eigener Kraft keine Mehrheit mehr. "Es ist höchste Zeit für eine fraktionsübergreifende Lösung mit Labour und den Liberal Democrats. Die Briten sollten die Chance bekommen, erneut abzustimmen", so der FDP-Politiker weiter. Der Hoffnungsstreifen am "Brexit-Horizont" dürfe aber eines nicht vergessen machen: "Eine Fristverlängerung kann es nur unter der Bedingung geben, dass die rechtlich einwandfreie Durchführung der Europawahl nicht gefährdet wird", sagte Link.

Quelle: dts Nachrichtenagentur