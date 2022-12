Ukrainischer Militärchef vergleicht General Surowikin mit einem Befehlshaber Peters des Großen

In einem Interview mit der Zeitung Economist sagte der ukrainische Armeechef Waleri Saluschny, ein Blick auf Armeegeneral Sergei Surowikin, den Befehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, reiche aus, um zu verstehen, dass man entweder seine Aufgabe bewältigen oder große Probleme bekommen werde. Saluschny merkte an: "Ein Blick auf ihn reicht aus, um zu verstehen: Entweder du erledigst die Aufgabe oder du bekommst großen Ärger."

Saluschny fügte hinzu, dass Surowikin ihn an die Befehlshaber von Peter dem Großen erinnere. Er erklärte, dass ein derartiger Grundsatz bei den ukrainischen Streitkräften nicht funktionieren würde, wo nach dem Jahr 2014 "21-jährige Leutnants das Kommando über 50- bis 60-jährige Männer übernahmen".