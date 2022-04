Trump: "Russland und Ukraine müssen Lösung finden, bevor alle tot sind"

Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, hat in einem am Montag veröffentlichten Statement an die Regierungen Russlands und der Ukraine appelliert, schnell eine Verhandlungslösung zu finden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Statement schreibt Trump: "Es macht keinen Sinn, dass Russland und die Ukraine sich nicht zusammensetzen und irgendeine Art von Abkommen ausarbeiten. Wenn sie es nicht bald (doch noch) tun, dann bleibt nichts als Tod, Zerstörung und Gemetzel. Das ist ein Krieg, den es niemals hätte geben dürfen, doch es gibt ihn. Die Lösung wird nie mehr so gut sein können, wie sie gewesen wäre, wenn man sie gefunden hätte, bevor das Schießen losging. Doch es gibt eine Lösung, und sie muss jetzt ausgearbeitet werden, nicht später, wenn alle TOT sind." Quelle: RT DE