Offensive der ukrainischen Armee in Richtung der Ortschaften Kusemowka, Tscherwonopopowka und Nowosjolka gestoppt

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow hat am Montag auf einer Konferenz von den Entwicklungen an der Frontlinie in den vergangenen 24 Stunden berichtet. So stoppten die russischen Streitkräfte die ukrainische Offensive in Richtung der Ortschaft Kusemowka in der Volksrepublik Lugansk. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei wurde mehr als 120 ukrainische Soldaten getötet. Zudem wurden sechs Panzer, fünf Schützenpanzer, drei gepanzerte Mannschaftstransporter und fünf Fahrzeuge zerstört. Alle Angriffe in Richtung der Ortschaft Tscherwonopopowka in der Volksrepublik Lugansk wurden ebenfalls zurückgeschlagen. Bis zu 90 ukrainische Soldaten und Söldner wurden getötet oder verwundet. Außerdem zerstörten die russischen Soldaten fünf gepanzerte Kampffahrzeuge und sechs Pick-ups. Ein weiterer Angriff der ukrainischen Soldaten wurde in Richtung der Ortschaft Nowosjolka in der Volksrepublik Donezk gestoppt. Über 80 ukrainische Soldaten sind ums Leben gekommen und ein Panzer, zwei Schützenpanzer, zwei gepanzerte Mannschaftswagen und drei Fahrzeuge wurden zerstört. Außerdem wurden drei ukrainische Kommandoposten in den Nähe der Ortschaften Kupjansk im Gebiet Charkow, Stelmachowka in der Volksrepublik Lugansk und Tschernobajewka im Gebiet Cherson eliminiert." Quelle: RT DE