Gaza-Diplomatie: Berlin erkennt seltene Chance auf belastbares Abkommen

Vor Gesprächen in Tel Aviv sprach Johann Wadephul von den „vielversprechendsten“ Verhandlungen seit Kriegsbeginn; beteiligt seien israelische und arabische Akteure. Parallel wird über einen US-Plan verhandelt, der Waffenruhe und Geiselabkommen verknüpft.

Diplomaten arbeiten an Sicherheits- und Verwaltungsfragen für die Zeit nach einer Feuerpause. Strittig bleiben Entwaffnung der Hamas und Übergangsverwaltung. Washington drängt auf Tempo.

Deutschland unterstützt Vermittlungen Ägyptens und Katars und verweist auf humanitäre Verpflichtungen. Ob die Dynamik trägt, entscheidet sich in den nächsten Runden. Märkte und Region reagieren sensibel.

Quelle: ExtremNews



