Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Gaza-Diplomatie: Berlin erkennt seltene Chance auf belastbares Abkommen

Gaza-Diplomatie: Berlin erkennt seltene Chance auf belastbares Abkommen

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 08:28 durch Sanjo Babić
Johann Walter David Rudolf „Jo“ Wadephul (2025)
Johann Walter David Rudolf „Jo“ Wadephul (2025)

Foto: A1Cafel
Lizenz: CC BY 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Vor Gesprächen in Tel Aviv sprach Johann Wadephul von den „vielversprechendsten“ Verhandlungen seit Kriegsbeginn; beteiligt seien israelische und arabische Akteure. Parallel wird über einen US-Plan verhandelt, der Waffenruhe und Geiselabkommen verknüpft.

Diplomaten arbeiten an Sicherheits- und Verwaltungsfragen für die Zeit nach einer Feuerpause. Strittig bleiben Entwaffnung der Hamas und Übergangsverwaltung. Washington drängt auf Tempo.

Deutschland unterstützt Vermittlungen Ägyptens und Katars und verweist auf humanitäre Verpflichtungen. Ob die Dynamik trägt, entscheidet sich in den nächsten Runden. Märkte und Region reagieren sensibel.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte lilie in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige