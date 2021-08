Nach Griechenland ist nun Polen dabei, seine Grenzen wirksam zu schützen

Während Griechenland gerade den Ausbau seiner Stahlmauer zum Schutz vor dem Zustrom afghanischer Migranten abgeschlossen hat, ist nun Polen an der Reihe, Grenzstrukturen zu errichten, wie Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am 23. August ankündigte. Ziel ist es, eine physische Barriere zu schaffen, um das Eindringen von Migranten auf europäischem Boden zu bekämpfen. Der Minister machte deutlich, dass er gegen die „Schaffung einer neuen Route für die Schleusung von Einwanderern durch polnisches Gebiet“ ist. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "MPI".

Weiter berichtet das Magazin: "Die geplante Anlage würde den ersten, bereits rund 130 Kilometer langen Einzeldrahtzaun verdoppeln: In Form eines 2,5 Meter hohen Stacheldrahtzauns soll er sich über 180 Kilometer erstrecken, was etwa der Hälfte der Gesamtlänge der bewaldeten Grenze Polens zu Weißrussland entspricht. Der Minister sagte auch, dass sich die Zahl der Militärs an der Grenze bald verdoppeln und rund 2.000 Soldaten zur Unterstützung der Grenzpolizei eingesetzt werden sollen.

In den letzten Monaten haben Tausende von Migranten, meist aus dem Nahen Osten, aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan, versucht, die Grenze zwischen Weißrussland und den östlichen Ländern der Europäischen Union – Estland, Lettland, Litauen und Polen – zu überqueren. Die vier Länder prangern gemeinsam einen von Weißrussland organisierten „hybriden Angriff“ an, der ihrer Meinung nach Migranten ermutigt, illegal in die EU zu gelangen. In einer gemeinsamen Erklärung erklärten sie, der Zustrom von Migranten sei „vom Regime Alexander Lukaschenkos geplant und systematisch organisiert“ worden, dem Präsidenten der so genannten „letzten Diktatur in Europa“, der sich wahrscheinlich für die immer strengeren Sanktionen der EU rächen wollte.

Auch wenn das Problem der Masseneinwanderung schon seit vielen Jahren besteht, so beunruhigt die Beschleunigung, die es derzeit erfährt, insbesondere durch die Afghanistan-Krise, viele Länder vor den Toren Europas, die die ersten Opfer dieses unkontrollierbaren Stroms sind. Wir können zwar das Leid vieler heutiger Migranten nicht leugnen, aber unsere Länder können weder das ganze Elend der Welt aufnehmen, noch können sie es sich leisten, Tausende von illegalen Einwanderern und anderen Migranten ohne Papiere durchzulassen, die das ohnehin schon prekäre Gleichgewicht unserer Gesellschaften gefährden."

Quelle: Unser Mitteleuropa