Nach AKP-Niederlage in Istanbul: Bürgermeisterwahl wird wiederholt

Die türkische Wahlkommission hat die Annullierung und die Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul angeordnet. Dies berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Wahlkommission gab damit dem Antrag der Regierungspartei AKP statt, die Regelwidrigkeiten beklagt hatte.



Erdogans AKP hatte die Kommunalwahl in Istanbul am 31. März knapp an den Kandidaten der Opposition, Ekrem Imamoglu, verloren. Imamoglu hatte die Wahl mit einem Vorsprung von lediglich 24.000 Stimmen gewonnen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur