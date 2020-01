Sachsens Ministerpräsident für Aufhebung von Russland-Sanktionen

Vor dem Libyen-Gipfel in Berlin hat sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) für eine Aufhebung der Russland-Sanktionen ausgesprochen. "Wenn ein Instrument nicht wirkt, muss man irgendwann erkennen, dass es wohl das falsche ist. Dann sollte man es beiseitelegen und anders weiterarbeiten", sagte Kretschmer den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".

Die Sanktionen hätten nicht zur Befriedung des Krim- und Ukraine-Konflikts beigetragen. "Sie schaden Unternehmen in Ostdeutschland. Und sie sorgen für eine große Entfremdung zwischen Russland auf der einen und Deutschland und Europa auf der anderen Seite. Das ist keine gute Entwicklung", so der CDU-Politiker weiter. Am Libyen-Gipfel am Sonntag nimmt auch der russische Präsident Wladimir Putin teil. Russland gilt als eine der einflussreichsten Kräfte in den verschiedenen Konflikten des Nahen Ostens.

Quelle: dts Nachrichtenagentur