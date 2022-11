Migrationsforscher rechnet mit weiteren Ukraine-Flüchtlingen

Der Migrationsforscher und Chef der Denkfabrik European Stability Initiative, Gerald Knaus, rechnet mit vielen weiteren ukrainischen Flüchtlingen in der Europäischen Union. "Wir sollten uns auf zwei Millionen Menschen oder mehr zusätzlich einstellen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Das ist in etwa die Zahl an Menschen, die schon einmal hier war und dann wieder zurückgegangen ist." So seien seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine "viele Menschen gekommen und ab Mitte April zurückgekehrt". Mit der Zahl zwei Millionen solle man jedenfalls "realistisch rechnen", betonte Knaus. "Darauf sollte man sich vorbereiten."

Quelle: dts Nachrichtenagentur