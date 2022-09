Seidenstraße: Die Stadt Putian im ostchinesischen Fujian entwickelt sich zu einem der weltweit führenden Zentren für den Weihrauchhandel

Die Putian Arts and Crafts City beherbergt über 600 Unternehmen der Weihrauchindustrie und hat einen Gesamtproduktionswert von über 6 Milliarden Yuan (etwa 865,2 Millionen US-Dollar), was die Stadt Putian in der ostchinesischen Provinz Fujian zu einer der größten globalen Drehscheiben für Agarholz und Sandelholz macht, die wichtige Rohstoffe für Weihrauchkunstwerke und -produkte sind.

Auf der Grundlage seiner langjährigen Tradition der Verwendung von und des Handels mit Weihrauch treibt der Bezirk Licheng in der Stadt die Umgestaltung und Aufwertung der Kunsthandwerksindustrie voran. Zu diesem Zweck unternehmen lokale Unternehmen große Anstrengungen in den Bereichen Design, Verarbeitung und Marketing, um die landesweit erste Online- und Offline-Handelsplattform für die Weihrauchindustrie, einen Ausstellungsraum für chinesische Weihrauchkultur und ein chinesisches Weihrauchproduktionszentrum aufzubauen. Die Unternehmen arbeiten auch daran, die Weihrauch-Industriekette zu erweitern und Weihrauchprodukte besser mit Tee, Meditation, Musik, Malerei und Küche zu verbinden. Zur Unterstützung der Kunst- und Handwerksbasis von Putian wird derzeit ein Industriepark für Weihrauchkultur errichtet. Der Industriepark zielt darauf ab, die Weihrauchkultur mit neuen Technologien wie virtueller Realität (VR) und künstlicher Intelligenz (KI) zu verbinden, die Weihrauchkultur zu präsentieren und zu popularisieren, indem er „Weihrauchlandschaften" für Touristen entwirft, Austauschveranstaltungen und Wettbewerbe durchführt und Kunstdarbietungen zum Thema Weihrauch inszeniert. Er wird sich auch mit den traditionellen Industrien in Putian, einschließlich der Gold- und Schmuckindustrie und der Schuhindustrie, abstimmen, um eine Synergie von Industrieketten zu bilden. Quelle: Xinhua Silk Road Information Service (ots)