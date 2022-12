Französischer Geheimdienstler: Westen muss aufhören, an ein Ende der Kräfte Russlands zu glauben

Es waren die USA, die den Krieg in der Ukraine provoziert haben und die die Europäer "an der Nase herumführen", meint der ehemalige Direktor für Nachrichtendienste in der Generaldirektion für äußere Sicherheit (DGSE) Frankreichs Alain Juillet in einem Interview mit der Zeitung Mondafrique. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er glaubt auch, dass der Krieg in der Ukraine dem Bürgerkrieg in Spanien ähnelt, wo Frankreich die spanische Bevölkerung "massakrieren ließ", um dabei die neuen Waffen zu testen. Juillet erklärt: "Das gab uns die Möglichkeit, unser Kriegsmaterial mit den Spaniern als Kanonenfutter zu testen. Diese Ausrüstung wurde dann im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Genau das passiert in der Ukraine. Wir testen all unsere Rüstungsgüter, wir sehen, was funktioniert, wir sehen, was nicht funktioniert. Wir verbessern es." Er warnt die Europäer davor, Russland zu unterschätzen, und mahnt, sich nicht länger einzubilden, dass den Russen die Waffen und Kräfte ausgehen. Die Europäer verwechseln oft ihre Wünsche mit der Realität, betont der ehemalige Geheimdienstler: "Wir müssen aufhören zu fantasieren, indem wir denken, der Feind sei krank, verrückt oder durchgeknallt, dass er keine Ausrüstung mehr habe und unsere großartig sei. Das ist nicht wahr. Heute befinden wir uns leider in einem sehr harten Krieg, in dem beide Seiten leiden und in dem es offensichtlich ist, dass es keinen Sieger, keinen wirklichen Sieger geben kann. Es muss also eine Lösung gefunden werden." Quelle: RT DE