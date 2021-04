Notre-Dame: Spenden in Höhe von 830 Millionen Euro für Sanierung gesammelt

Frankreichs Kulturministerin Roselyne Bachelot hat am Mittwoch bei einer Anhörung im Senat von Spenden in Höhe von 830 Millionen Euro für die Restaurierung der Pariser Kathedrale Notre-Dame gesprochen, die 2019 durch einen Großbrand schwer beschädigt wurde. Dies berichtet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes geschrieben: "Der verheerende Brand in Notre-Dame habe in Frankreich und auf der ganzen Welt tiefe Emotionen ausgelöst, sagte Bachelot. In der Zeit danach seien 830 Millionen Euro durch Spenden für die Restauration der Kathedrale gesammelt worden, ein absolut beispielloser Betrag, hieß es. Sie sei der Garant für die korrekte und transparente Verwendung dieses Geldes, so die Kultusministerin.



Der Betrag würde es ermöglichen, mit der Wiederherstellung von Notre-Dame zu beginnen, hieß es weiter. Es gebe diesbezügliche Debatten: Die einen würden meinen, dass zu viel Geld gesammelt worden sei, welches womöglich auch andernorts verwendet werden müsse. Die anderen würden davon ausgehen, dass es nicht genug Geld sei. Sie selbst vertrete die Ansicht, so Bachelot, dass der Betrag zum jetzigen Zeitpunkt genügen würde, um mit der Restaurierung zu beginnen.



Spenden für die Wiederherstellung der Kathedrale seien von 340.000 Spendern aus 150 Ländern der Welt eingegangen, teilte eine zuständige französische Behörde auf Anfrage der russischen Medien mit.



Am Donnerstag wird Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Notre-Dame besuchen, begleitet von der Kulturministerin, der Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, dem Leiter der Arbeiten zur Wiederherstellung, Jean-Louis Georgelin, und dem Chefarchitekten der französischen Baudenkmäler, Philippe Villeneuve.



Bei Brand schwer beschädigt



Die Kathedrale wurde im Frühjahr 2019 bei einem Brand schwer beschädigt. Das Inferno im Herzen der französischen Hauptstadt hatte international Erschütterung ausgelöst. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte damals einen Wiederaufbau innerhalb von fünf Jahren versprochen. Viele Experten sagen jedoch, dass die Restaurierung 10-15 Jahre dauern werde.



Ende vergangenen Jahres war ein bei dem Brand verformtes Gerüst abgebaut worden. Frankreichs Kulturministerin Roselyne Bachelot hatte daraufhin erklärt, dass die Kathedrale gerettet sei. Zuvor hatte es immer wieder Zweifel an der Standfestigkeit des alten Gebäudes gegeben."

Quelle: SNA News (Deutschland)