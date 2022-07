Lugansker Volksrepublik erhält russische Telefonvorwahl

Weiter berichtet RT DE: "Laut RIA Nowosti habe die Regierung der LVR dazu erläutert:

"Ab dem 25. Juli 2022 wird die Festnetzkommunikation in der Volksrepublik Lugansk auf eine Nummer im Code des russischen Nummerierungssystems '857' umgestellt. Für Anrufe aus der Russischen Föderation zu Festnetznummern in der LVR ist es also notwendig, die Nummer im Format '857-Ortsnetzvorwahl-Teilnehmernummer' zu wählen. Um aus der LVR in der Russischen Föderation anzurufen, muss die Nummer im alten Format '007-Ortsnetzvorwahl-Teilnehmernummer' gewählt werden",