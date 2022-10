Bürgermeister von Nikolajew fordert Einwohner auf, Stadt zu verlassen

Der Bürgermeister von Nikolajew, Alexander Senkewitsch, hat die Einwohner aufgefordert, die Stadt wegen der Zerstörung zu verlassen und erst nach Beendigung der aktiven Kampfhandlungen in der Ukraine zurückzukehren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einem Videointerview mit Suspilne sagte er: "Ich erinnere die Menschen in Nikolajew immer wieder daran, dass die Gefahr der Zerstörung ihrer Häuser und vor allem der Zerstörung der Infrastruktur besteht, deren Fehlen sie daran hindern wird, ein normales Leben zu führen. Und vor allem können wir unser Leben verlieren, das Wertvollste, was wir haben. Ich fordere alle Menschen, die nicht mit der Verwaltung kritischer Infrastrukturen befasst sind, immer wieder auf, die Stadt zu verlassen, bis die aktive Phase der Feindseligkeiten in unserem Staat beendet ist."

Senkewitsch empfahl außerdem, dass jeder, der die Entscheidung getroffen hat, in der Stadt zu bleiben, einen Vorrat an Wasser und Lebensmitteln für eine Woche anlegen sollte. Seiner Meinung nach sollte jeder einen "Plan B" haben, damit im Falle einer Evakuierung aus der Stadt eine Ausweichmöglichkeit besteht, falls die Behörden nicht in der Lage sind, den Heizprozess zu gewährleisten. Der Beamte sagte, es werde versucht, in jedem Bezirk der Stadt Zimmer mit Betten und Heizung für die Bürger einzurichten.

Ihm zufolge planen die Behörden die vollständige Aktivierung von Heizungen in Hochhäusern. Gleichzeitig stellen die Behörden jetzt Brennholz und Öfen für private Hausbewohner bereit, um die Heizperiode zu überstehen."

Quelle: RT DE