Der Vorsitzende der französischen Bewegung "Les Patriotes" (Die Patrioten) und ehemalige Europaabgeordnete Florian Philippot kritisierte auf Twitter die Forderung von Wladimir Selenskijs Gattin Jelena, den Ukrainern französische Generatoren zu liefern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie RIA Nowosti berichtet, fragte der französische Politiker:

"Selenskijs Frau, die First Lady, kommt heute zu uns und sagt: 'Wenn Sie Stromerzeuger oder Generatoren haben, dann spenden Sie sie uns.' Was machen sie [in der Ukraine – Anm. d. Red.] mit den Milliarden von Euro, die wir ihnen jeden Monat schicken?"

La femme de Zelensky, la 1ère Dame Zelenska, vient nous dire aujourd’hui « Si vous avez des générateurs, des groupes électrogènes, donnez-les-nous ! »Mais ils font quoi au juste avec les milliards d’euros qu’on leur envoie chaque mois ?! — Florian Philippot (@f_philippot) December 13, 2022

Am Dienstag fand in Paris eine internationale Konferenz zur Unterstützung der Ukraine statt. Dabei erklärte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij, dass der ukrainische Energiesektor dringend Hilfe in Höhe von rund 800 Millionen Euro benötige. Er bat die Teilnehmer der Veranstaltung um 12 Milliarden Euro für den Wiederaufbau des Landes. Zuvor hatte die französische Außenministerin Catherine Colonna erklärt, dass sich die auf der internationalen Konferenz in Paris gesammelte Hilfe für die Ukraine auf fast eine Milliarde Euro beläuft."

Quelle: RT DE