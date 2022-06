Verteidigungsministerium: Russische Armee zerstört westliche Militärausrüstung bei Udatschnoje in DVR

Die russischen Streitkräfte haben mit Langstrecken-Präzisionsraketen ein großes Lager mit westlichen Waffen und militärischer Technik, darunter aus den USA und europäischen Ländern, in der Nähe des Bahnhofs Udatschnoje in der Volksrepublik Donezk zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, bei einem Briefing am Montag mit. Die Ausrüstung sei für ukrainische Nationalisten bestimmt gewesen.

Darüber hinaus meldete Konaschenkow die Zerstörung einer provisorischen Unterkunft ausländischer Söldner in der Nähe von Fjodorowka in der Volksrepublik Lugansk sowie zwei Mehrfachraketenwerfer-Batterien in den Bezirken Progress im Gebiet Charkow und Woltschejarowka in der LVR."

Quelle: RT DE