Weiter berichtet RT DE: "Die Nachrichtenagentur zitiert ihre Quelle wie folgt: "Russische Spezialdienste haben bei ihren Maßnahmen im Dorf Swetlitschnoje in der Volksrepublik Lugansk zwei Munitionslager aufgedeckt, die für ukrainische Saboteure bestimmt waren, um während der Neujahrsfeiertage Terroranschläge auf dem Territorium der Teilrepublik gegen Zivilisten zu verüben."

Die Quelle gab an, dass Beamte der Spezialeinheiten zehn 82-Millimeter-Minen und 24 125-Millimeter-Splitter- und Hohlladungsgranaten in einem zerstörten Gebäude der örtlichen Schule gefunden hätten. Die Munition sei an Ort und Stelle von Spezialisten vernichtet worden."

Quelle: RT DE