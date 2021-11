Australischer Ärztechef warnt Ungeimpfte: "Euer Leben wird elend sein"

Weiter berichtet RT DE: "Australien ist im Verlauf der COVID-19-Pandemie in die Schlagzeilen geraten, weil es extreme Maßnahmen ergriffen hat, die weit über die der meisten anderen Nationen hinausgehen. Jetzt hat Dr. Chris Perry, der Präsident der australischen Ärztekammer in Queensland, in einem Live-Fernsehauftritt behauptet, dass Menschen, die sich weigerten, sich impfen zu lassen, für den Rest ihres Lebens "unglücklich" und "einsam" sein würden. Perry sagte:

'You won't be able to hide. You will be miserable.''You will have a very lonely life and you won't be able to maintain your employment.'