Die Volksrepublik Donezk wurde die ganze Woche über von der ukrainischen Armee schwer beschossen. Nach Angaben der örtlichen Behörden war die Hauptstadt Donezk am vergangenen Montag, dem 13. Juni, einem der schwersten Beschüsse seit Beginn des Konflikts ausgesetzt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "An dem Tag wurden bei dem Beschuss eines Marktes drei Menschen getötet, darunter ein Kind und eine Frau. Mehrere Menschen wurden verletzt.



Die Tagesschau bezeichnete den schweren Beschuss der ukrainischen Armee als einen russischen Angriff. In der 20-Uhr-Ausgabe wurde die Falschmeldung jedoch korrigiert. Eine Entschuldigung erschien dagegen nicht in der Fernsehsendung, sondern nur auf einer Blogseite des Fernsehsenders. So klein und unauffällig, wie es nur geht."

Quelle: RT DE