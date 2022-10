Mehr als 120 ukrainische Soldaten und Söldner am Frontabschnitt Nikolajew – Kriwoi Rog getötet

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums soll die russische Armee an einem Tag mehr als 120 ukrainische Soldaten und ausländische Söldner eliminiert haben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Bericht heißt es: "Am Frontabschnitt Nikolajew – Kriwoi Rog wurden bei Raketenangriffen der russischen Luftwaffe in der Stadt Nikolajew und der Ortschaften Nowowoskressenskoje, Besymennoje und Trifonowka im Gebiet Cherson Einheiten der 60. Infanterie- und der 35. Marinebrigade der ukrainischen Streitkräfte sowie Söldner der Fremdenlegion getroffen.



Im Laufe des Tages wurden in diesem Gebiet mehr als 120 ukrainische Soldaten und Söldner, acht gepanzerte Kampffahrzeuge und 12 Fahrzeuge zerstört."

Quelle: RT DE