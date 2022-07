Medienbericht: US-Außenminister Blinken stemmt sich gegen Einstufung Russlands als Terrorstaat

Die US-Zeitung New York Times (NYT) berichtet unter Berufung auf eine ranghohe Quelle, dass sich US-Außenminister Antony Blinken der Forderung des US-Kongresses widersetze, Russland offiziell zu einem Terror unterstützenden Staat zu erklären. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dem Bericht zufolge befürchtet der US-Diplomat, dass dieser Schritt sekundäre Sanktionen gegen US-Verbündete nach sich ziehen könnte, die mit Russland zusammenarbeiten. Darüber hinaus könnte dadurch das diplomatische Verhältnis zwischen Washington und Moskau endgültig ruiniert werden.

Zuvor hatte der US-Senat eine Resolution mit dem Appell an das State Department verabschiedet, Russland wegen seiner Handlungen in Tschetschenien, Georgien, Syrien und der Ukraine als Terrorstaat einzustufen. Auch die Regierung in Kiew hatte die USA schon mehrmals darum gebeten.

Blinken erklärte inzwischen, dass Washington ohnehin bereits beispiellose Sanktionen gegen Moskau verhängt habe. Diese hätten für das Land ähnliche Konsequenzen, wie wenn man Russland zu einem Terror unterstützenden Staat erklärt hätte.

"Also sind die praktischen Auswirkungen dessen, was wir tun, die gleichen."

Kremlsprecher Dmitri Peskow kündigte seinerseits an, dass dieser Schritt äußerst negative Folgen für das bilaterale Verhältnis haben würde. Auch Außenamtssprecherin Maria Sacharowa drohte eine Gegenreaktion an.

Auf der US-Liste der Terrorismus unterstützenden Staaten stehen momentan der Iran, Syrien, Kuba und Nordkorea."

