Alexander Lukaschenko: Weißrussische Truppen nehmen nicht an russischer Militäroperation teil

Weiter berichtet RT DE: "Die weißrussischen Truppen nehmen nicht an der russischen Sonderoperation im Donbass teil. Dies sagte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko heute bei einem operativen Treffen mit dem Militär, wie ein Korrespondent von BelTA berichtet.

Die Agentur zitiert den weißrussischen Präsidenten mit den Worten:

"Hier lese ich: 'Gegen 5 Uhr morgens wurde die Staatsgrenze der Ukraine am russisch-weißrussischen Abschnitt von russischen Truppen angegriffen, die von Weißrussland unterstützt wurden.' Die Schurken sind extrem! Unsere Truppen beteiligen sich nicht an dieser Operation", so Alexander Lukaschenko.