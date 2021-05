Marokko droht Spanien mit mehr Chaos

Die marokkanische Regierung hat Spanien damit gedroht, dass, wenn Madrid das Feuer weiter anheizt und den Staatsfeind Marokkos Brahim Ghali heimlich freilässt, „die Krise noch schlimmer werden wird“. Während es in Ceuta am Wochenende vergleichsweise ruhig war, versuchten Hunderte von Menschen, die marokkanisch-spanische Grenze bei Melilla zu überqueren. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht der ungarischen Tageszeitung "Magyar Nemzet".

Weiter berichtet das Magazin: "Unterdessen plant die Regierung, Kinder, die zusammen mit der Flut von fast 10.000 Migranten angekommen sind, auf das spanische Festland zu bringen. Sie hat den Regionen einen Kredit in Höhe von fünf Millionen Euro angeboten, um dadurch deren Ernährung zu sichern.

Wenn Spanien Brahim Ghali auf die gleiche Weise außer Landes bringt, wie es ihn aufgenommen hat, „wird die Migrationskrise schlimmer als je zuvor sein“, drohte Marokko der spanischen Regierung am Wochenende. Brahim Ghali, Anführer der liberalen Bewegung Polisario Front, kämpft für die Unabhängigkeit der Westsahara und ist daher ein eingeschworener Feind Rabats. Spanien, das einen diplomatischen Konflikt riskiert, hat ihn heimlich in ein spanisches Krankenhaus gebracht, um ihn gegen eine Coronavirus-Infektion zu behandeln.

Die Entscheidung führte dazu, dass Marokko am vergangenen Montag die Kontrollen an der Grenze zu Ceuta aussetzte, wodurch innerhalb von drei Tagen fast 10.000 Menschen in die spanische autonome Stadt einreisen konnten, was zu einem enormen Chaos und Verwirrung bei der inneren Sicherheit führte.

Marokkos Botschafterin in Madrid, Karima Benyaich, sagte, dass Spanien, wenn es beschließe, Ghali heimlich und vor der Außenwelt verborgen aus dem Land zu schicken, mit Marokkos Feinden kollaborieren würde, was „zu einer noch ernsteren Migrationskrise führen würde“. Gleichzeitig bedauerte sie, dass der spanische Außenminister Arancha González Laya sie seit Ausbruch der Krise nicht kontaktiert habe, um zu versuchen, die Situation zu lösen.

Ceuta hatte ein relativ ruhiges Wochenende. Am Sonntagnachmittag startete die Gendarmerie eine spezielle Operation im Hafen der Stadt, um Migranten abzufangen, die sich auf den Wellenbrechern verstecken und auf eine Gelegenheit zur Einreise warten. In Melilla hingegen mussten Polizisten am Wochenende mehrmals eingreifen. Innerhalb von fünf Stunden haben marokkanische Migranten sieben Mal versucht, den Grenzzaun zu durchbrechen. Die größte Gruppe bestand aus fünfhundert Personen. Die Regierung hat vierzig Gendarmen und fünfzig Polizisten geschickt, um den Zaun besser zu schützen. Auch Innenminister Fernando Grande-Marlaska reiste am Samstag nach Melilla, um den Einsatz der staatlichen Sicherheitskräfte zu koordinieren.

In der Zwischenzeit hat die Regierung autonomen Regionen, die bereit sind, einige der 1.500 Minderjährigen aufzunehmen, die während der Invasion in der letzten Woche in Ceuta ankamen, ein Darlehen von fünf Millionen Euro angeboten. Die Maßnahme wird bei einem interregionalen Treffen am Dienstag genehmigt, bei dem auch über die Verteilung des Betrags entschieden wird. Die Jugendlichen und Kinder werden nicht zurück nach Marokko abgeschoben, da sie in Spanien gesetzlich geschützt sind. Da aber die Aufnahmezentren in Ceuta voll sind, müssen mindestens 200 Menschen auf das spanische Festland verlegt werdenen. Die meisten autonomen Regionen haben ihre Bereitschaft signalisiert, Ceuta zu helfen, aber einige tun dies nur mit Zögern wegen der Kosten für die Unterstützung der Migranten.

Madrid zum Beispiel hat die Forderung der Regierung scharf kritisiert. Die von einer konservativen Mehrheit regierte Stadt ist nicht damit einverstanden, dass nach einer beispiellosen Migrationskrise, die durch das Sánchez-Regime ausgelöst wurde, die autonomen Regionalbehörden gebeten werden, bei der Unterbringung und Beaufsichtigung von Minderjährigen in einer Notsituation zu helfen. Madrid betontt, dass man zwar etwa zwanzig Kinder aufnehmen werde, dies aber nur „unter Zwang“ tun würde.

Datenbasis: Magyar Nemzet, Autorin: Brigitta Tóth, Alicante

Quelle: Unser Mitteleuropa