Patriarch Kyrill I. ruft zu Gebeten für Putin auf

Der orthodoxe Moskauer Patriarch Kyrill I. hat die Gemeinschaft der in Russland lebenden Gläubigen aufgerufen, für einen erfolgreichen Ausgang der russischen Spezialoperation in der Ukraine zu beten. Russland befinde sich in einer "schicksalhaften Mission" gegen ausländische Mächte, die das Land als unabhängigen Staat zerschlagen wollten und erlebe deshalb aktuell eine "sehr schwierige Zeit", erklärte das Kirchenoberhaupt bei einem Gottesdienst in Moskau. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Daher sei es nun besonders wichtig, dass die Gläubigen "besonders für unser Vaterland beten, für unseren Präsidenten" und die Armee, damit das Land stark genug sei, "seine wirkliche Unabhängigkeit von den mächtigsten Kräften zu bewahren, die heute die meisten Länder der Welt beherrschen". Die russisch-orthodoxe Kirche trage – anders als im Ausland behauptet – die Botschaft des Friedens und der Versöhnung in sich, so Kyrill weiter: "Wir werden dafür beten, dass alles so schnell wie möglich endet, dass Frieden und Gerechtigkeit kommen und dass Bedingungen geschaffen werden, unter denen die Menschen in Ruhe leben und für die zukünftige wirtschaftliche, geistige und kulturelle Entwicklung des Landes arbeiten können." Quelle: RT DE