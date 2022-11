US-Außenministerium: USA diskutieren nicht mit Russland über die Bedingungen für einen Frieden in der Ukraine

Bei den Kontakten der USA mit Russland geht es um bilaterale Fragen, die Einzelheiten des Friedens in der Ukraine werden jedoch nicht erörtert. Dies erklärte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, am Montag vor Journalisten, wie TASS meldet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "Wir diskutieren mit Russland nicht darüber, wie der Frieden in der Ukraine als Ergebnis der Gespräche aussehen könnte, wie die Konturen der Friedensabkommen aussehen könnten. Wir erörtern Fragen, die für die bilateralen Beziehungen von großer Bedeutung sind – die Situation der inhaftierten Amerikaner, den Status unserer Botschaft in Moskau."

Price fügte hinzu, die USA sähen keine Notwendigkeit, die Ukraine unter Druck zu setzen oder anderweitig zu einem Friedensschluss zu bewegen, da "Präsident Selenskij selbst immer von einer Verhandlungslösung spricht". "Was die Friedensbedingungen angeht, wer die ukrainische Delegation bilden wird und mit wem sie sprechen will, so wird dies von den ukrainischen Partnern entschieden", fügte er hinzu."

