EU-Geschäftsklimastimmung stagniert

Das Geschäftsklima in der EU hat sich nach Angaben aus Brüssel im Monat Oktober 2020 nicht verändert. Der Economic-Sentiment-Indicator (ESI) blieb EU-weit im zehnten Monat des Jahres bei einem Indexstand von 90,0 Zählern, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit.

In der Euro-Zone verblieb der Index bei einem Wert von 90,9 Zählern. Damit wurde der Erholungskurs vorerst gestoppt. Aus Ländersicht legte der ESI in zwei der fünf größten Volkswirtschaften des Euroraums zu - in Deutschland (+1,5) sowie in Italien (+1,2). In Spanien (-0,2), den Niederlanden (-2,2) und Frankreich (-4,5) ließ er nach.

Quelle: dts Nachrichtenagentur