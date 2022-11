DVR-Chef Puschilin meldet Geländegewinne bei Ugledar

Die russische Armee stößt erfolgreich am Frontabschnitt bei Ugledar vor. Dies berichtete das amtierende Oberhaupt der Donezker Volksrepublik Denis Puschilin, der in einer Sendung des Fernsehkanals Rossija 24 erklärte: "Am Frontabschnitt bei Pawlowka und Ugledar kommen wir trotz allem voran. Es gibt gewisse Erfolge." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die südlich von Ugledar liegende Ortschaft Pawlowka befindet sich seit dem 14. November unter russischer Kontrolle. Wie Puschilin erklärte, ermöglicht deren Einnahme weitere Vorstöße mit dem längerfristigen Ziel, ukrainische Truppen von Donezk zurückzuwerfen. Außerdem hätten russische Truppen bei Awdejewka und Artjomowsk Geländegewinne erzielt. Die Lage am Frontabschnitt bei Krasny Lima bleibe schwierig, so Puschilin." Quelle: RT DE