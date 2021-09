Tschechiens Präsident Zeman im Krankenhaus

Der tschechische Staatschef Milos Zeman ist am Dienstag in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht worden. Dies bestätigte eine Sprecherin der medizinischen Einrichtung. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Vor einer Stunde ist der Präsident der Republik Milos Zeman in ein Krankenhaus eingewiesen worden“, so eine Sprecherin des Zentralen Militärkrankenhauses in Prag.

Sie gab keine weiteren Details an.

Zuvor hatte die Zeitung „Pravo“ berichtet, dass Zeman kurz nach 11:00 Uhr im Krankenhaus angekommen sei. Dorthin kam demnach auch seine Ehefrau. Die Einweisung kann laut dem Blatt dauerhaft sein.

Der 76 Jahre alte Zeman leidet an Neuropathie an den Beinen. Wegen dieser Krankheit ist der Staatschef gezwungen, einen Rollstuhl zu nutzen. Außerdem habe er sich mehrfach über schlechtes Gehör und niedrigen Blutdruck beschwert."

Quelle: SNA News (Deutschland)