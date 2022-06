"Um Gottes willen, es ist ihre Entscheidung" – Putin über die EU-Beitrittskandidatur der Ukraine

Die Entscheidung der EU, die Ukraine in die Europäische Union aufzunehmen, sei "ihre Entscheidung", erklärte der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag in seiner Rede auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF). Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Putin ging auch auf die Taktik der russischen Streitkräfte bei den Militäraktionen im Donbass ein. Nach Ansicht des russischen Staatschefs sind die angeblichen Angriffe der ukrainischen Armee auf Wohnviertel in Donezk "sinnlos". Die Erstürmung ihrer Stellungen könne jedoch zu schweren Opfern führen, weshalb eine andere Taktik angewandt wird." Quelle: RT DE