Die Truppen der Donezker Volksrepublik entwickeln eine Offensive in Richtung Awdejewka und Marinka, sagte der Chef der Donezker Volksrepublik (DVR), Denis Puschilin, im Fernsehsender Rossija-24, wie RIA Nowosti berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Es gibt gewisse Erfolge. Unsere Einheiten haben bereits die Fernstraße Jassinowataja-Konstantinowka überquert, wodurch wir einen ziemlich großen Brückenkopf in Richtung Awdejewka erreichen konnten", so Puschilin.

Darüber hinaus haben DVR-Kämpfer in der Siedlung Peski Fuß gefasst und entwickeln eine Offensive in Richtung Marinka, fügte Puschilin hinzu.

Awdejewka ist ein nördlicher Vorort von Donezk, den die ukrainischen Sicherheitskräfte in den letzten sieben Jahren zu einer starken Hochburg gemacht haben. Marinka liegt etwa 25 Kilometer westlich von Donezk. Die ukrainischen Streitkräfte beschießen fast ununterbrochen Städte und Dörfer in der DVR aus ihren Stellungen in der Nähe dieser Dörfer."

Quelle: RT DE