Putin will den Konflikt in der Ukraine so schnell wie möglich beenden

Der russische Präsident Wladimir Putin will den Konflikt in der Ukraine so schnell wie möglich beenden. Dies erklärte er in einem Gespräch mit dem Premierminister Indiens, Narendra Modi, während ihres Treffens am Freitag im Rahmen des Gipfels der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zugleich wies Putin den indischen Staatschef darauf hin, dass die ukrainischen Behörden sich geweigert hätten zu verhandeln und ihre Ziele mit militärischen Mitteln erreichen wollen." Quelle: RT DE