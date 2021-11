Junge Alternative intensiviert den Schulterschluss mit Europas Patrioten

Tomasz Froelich, stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Alternative und Pressesprecher der deutschen Delegation der Fraktion Identität und Demokratie im EU-Parlament, war am Wochenende gemeinsam mit Vertretern der italienischen Lega, des französischen Rassemblement National und des flämischen Vlaams Belang bei der serbischen Regierungspartei Srpska Narodna Partija (SNP) in Belgrad zu Gast.

Empfangen wurden Froelich und die anderen Gäste vom serbischen Minister für Innovation und Technologie Nenad Popovic und dem Abgeordneten Jovan Palalic, sowie von Vertretern der SNP-Parteijugend.

Froelich äußert sich zum Besuch wie folgt: ,,Der Empfang in Belgrad war eine diplomatische Aufwertung aller eingeladenen Parteien. In unseren Gesprächen konnten wir viele Gemeinsamkeiten feststellen: Heimatliebe, Freiheit, Souveränität, Identität – all das zu kultivieren, zu bewahren und zu stärken ist in Zeiten globalistischer Transformationsprozesse und ständiger Migrationskrisen notwendiger denn je. Die patriotischen Kräfte Europas – und damit sind mindestens jene von Lissabon bis zum Ural gemeint – sind in Zeiten einer multipolaren Weltordnung hier besonders gefragt: Halten sie nicht zusammen, endet Europa in einem identitätslosen Nichts und wird zum Spielball fremder Hegemonialmächte. Die Zeit nationaler Chauvinismen gilt es endgültig zu überwinden. Das Treffen in Belgrad war ein wichtiger Beitrag, um das zu erreichen.

Mein Dank gilt dem serbischen Minister für Innovation und Technologie Nenad Popovic, dem Abgeordneten Jovan Palalic, sowie den Vertretern der SNP-Parteijugend, die sich hervorragend um ihre Gäste gekümmert und ein sehr interessantes Programm erstellt haben. Die Serben sind ein tolles und stolzes Volk. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren serbischen Freunden.‘‘

Quelle: AfD Deutschland