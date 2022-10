Britischer Verteidigungsminister sichert Schoigu zu, dass Kiew nicht eskalieren wird

Die Behörden in Kiew hätten nicht die Absicht, den Konflikt in der Ukraine zu eskalieren, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace in einem Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Schoigu, wie RIA Nowosti meldet.

Weiter berichtet RT DE: "Der russische Verteidigungsminister hatte Wallace angerufen und ihm seine Besorgnis mitgeteilt, Kiew könne möglicherweise eine Provokation mit einer "Schmutzigen Bombe" verüben. Daraufhin habe der britische Minister seinerseits diese Anschuldigungen zurückgewiesen und erklärt, die Ukraine werde keine Maßnahmen ergreifen, die die Spannungen verschärfen würden. Ebenso teilte Wallace per Twitter mit, dass London bereit sei, zur Lösung des Konflikts beizutragen: "Der Verteidigungsminister bekräftigte außerdem, dass das Vereinigte Königreich und die gesamte internationale Gemeinschaft die Ukraine unterstützen und eine Deeskalation des Konflikts anstreben. Die Ukraine und Russland sollten eine Lösung für diesen Krieg suchen, und Großbritannien ist bereit, dabei zu helfen." Schoigu hatte auch seine französischen und türkischen Amtskollegen angerufen. Er übermittelte ihnen seine Besorgnis über mögliche Provokationen Kiews. Der Minister erörterte auch die Lage in der Ukraine mit Pentagon-Chef Lloyd Austin. Austin habe im Gespräch mit Schoigu den Wert eines kontinuierlichen Kontakts bekräftigt, so RIA Nowosti." Quelle: RT DE