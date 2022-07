RIA Nowosti meldet die Befreiung von Lissitschansk

Die Unionskräfte der russischen Armee und der Volksrepublik Lugansk (LVR) haben die Stadt Lissitschansk unter ihre Kontrolle gebracht, teilte der Korrespondent der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit. LVR-Vertreter Andrei Marotschko hat die Einnahme der Stadt der russischen Agentur Interfax am Samstagabend bestätigt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einem Video zeigte die Agentur die Fahrt über eine mit umgekippten Polizeiautos versperrte Straße im Zentrum der Stadt. In einem weiteren Video zeigte sie Einwohnerinnen, die berichteten, dass die ukrainische Armee in der Stadt alles "gesprengt" und "verbrannt" habe.

Beim Verlassen der Stadt hätten ukrainische Kämpfer einige wichtige Verwaltungsgebäude, darunter das Rathaus, in die Luft gesprengt und zerstört, so der Journalist der Nachrichtenagentur weiter. (Video)



Die Kämpfer der Volksrepublik Lugansk teilen auf Telegram-Kanälen Videos, die eine Sturmgruppe beim Posieren vor dem gesprengten Rathaus zeigte. Über dem Eingang zum Rathaus wurde die Siegesflagge gehisst. Lissitschansk war die letzte ukrainisch kontrollierte Stadt in der Volksrepublik Lugansk. Laut einem der Kämpfer, mit dem RIA Nowosti sprach, ist es unwahrscheinlich, dass im Stadtgebiet noch Widerstandsnester gibt. (Video)



In früheren Meldungen aus den Vororten der Stadt hatte es geheißen, dass die Stadt Lissatschansk mit bis zu 2.000 ukrainischen Kämpfern eingekesselt sei. Offenbar ist es den verbliebenen Kräften gelungen, sich aus der Stadt zurückzuziehen. Eine offizielle Bestätigung der vollständigen Einnahme von Lissitschansk durch das russische Verteidigungsministerium steht noch aus. Die ukrainische Seite sprach zuletzt zwar auch von heftigen Gefechten, bezeichnet die Stadt aber weiter als umkämpft."

Quelle: RT DE