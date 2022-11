Naftogas: Zerstörungen ostukrainischer Anlagen der Erdgasförderung

Naftogas Ukrainy erklärte, dass die Infrastruktur der Gasförderung in der Ostukraine am 17. November massiv beschossen worden sei. So sei es in den Gasförderanlagen von Ukrgasdobytscha in der Ostukraine zu Explosionen gekommen, bei denen mehrere Anlagen zerstört und einige weitere beschädigt wurden. "Der Staatliche Katastrophenschutzdienst hat das durch den Beschuss verursachte Feuer bereits gelöscht." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Schäden und gegebenenfalls Opferzahlen an Toten und Verletzten würden noch ermittelt. Einen solch gezielten Beschuss der ukrainischen Erdgasindustrie bestätigte das russische Verteidigungsministerium bislang nicht. Dies wäre gegebenenfalls der erste Beschuss dieser Art im Verlauf der russischen militärischen Sonderoperation." Quelle: RT DE