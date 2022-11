Ukrainische Soldaten sind zunehmend unzufrieden mit den Privilegien der polnischen Söldner, die an ihrer Seite kämpfen, und mit der Behandlung, die ihnen von diesen zuteilwird. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Andrei Marotschko, Oberstleutnant und Sprecher der Volksmiliz der Volksrepublik Lugansk, teilte dieses am Mittwoch mit Verweis auf Aufklärungsdaten mit:

"In den Reihen der ukrainischen Streitkräfte wachsen die Differenzen zwischen ukrainischen Soldaten und polnischen Söldnern. Trotz ziemlich gleichen Dienstbedingungen haben die polnischen Soldaten eine Reihe von Privilegien gegenüber den Ukrainern."

Neben dem festgelegten Sold würden die Polen zusätzliche Mittel in Form von Spenden erhalten, sowie – von ihren "westlichen Gönnern" – große Mengen an Ausrüstung. Demgegenüber müssten die Ukrainer alles, was sie neben der von ihrer Einheit gestellten Ausrüstung benötigen, von ihrem eigenen Geld kaufen.

"Darüber hinaus zeigen sich die Polen in ihrer Kommunikation arrogant und behandeln die Ukrainer als Menschen zweiter Klasse",

betonte Marotschko. Ihm zufolge führen "diese Tatsachen sowie eine Reihe anderer Vorlieben zu Unzufriedenheit unter den Ukrainern", die "oft in Schlägereien oder Schießereien mit den Polen enden"."

Quelle: RT DE