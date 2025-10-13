Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Klöckner fordert verlässliche Sicherheitsgarantien für Israel

Klöckner fordert verlässliche Sicherheitsgarantien für Israel

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 13:24 durch Sanjo Babić
Julia Klöckner (2025)
Julia Klöckner (2025)

Bild: Eigenes Werk /SB

Julia Klöckner (CDU) fordert belastbare Sicherheitsgarantien für Israel, meldet die dts Nachrichtenagentur. Sie warnt, die aktuelle Ruhephase dürfe nicht als Endpunkt missverstanden werden. Israel brauche klare Zusagen und eine verlässliche internationale Absicherung.

Klöckner (CDU) nennt Luftabwehr, Grenzsicherung und robuste Mandate für internationale Missionen als Elemente eines Sicherheitsrahmens. Parallel müssten Geiselabkommen vollständig umgesetzt, Waffenlieferungen an Terrorgruppen unterbunden und Finanzströme trockengelegt werden.

Mit Blick auf Europa verlangt sie eine abgestimmte Linie bei Sanktionen gegen Unterstützerorganisationen, schnellere Exportentscheidungen für Schutztechnik und eine engere Koordination mit regionalen Vermittlern. Für Deutschland sieht sie Aufgaben bei Wiederaufbauprojekten – allerdings erst, wenn die Sicherheitslage verlässlich ist.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

