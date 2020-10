Trotz gerichtlichem Verbot: Präsident Donald Trump hält Wahlkampfrede vor tausenden Anhängern in Minnesota

US-Präsident Donald Trump wurde in Minnesota gerichtlich untersagt eine Wahlkampfveranstaltung durchzuführen wegen des "Infektionsschutzes". Weder er noch tausende Anhänger lließen sich dieses Recht jedoch absprechen sich zu versammeln und führten die Veranstaltung durch. Trump sagte dazu auf Twitter: "Der verdammte linksradikale Generalbundesanwalt und der sein Gouverneur versuchten uns Mundtod zu machen und die Menschen in Minesota zum Schweigen zu bringen und ihnen ihr Recht der Versammlungsfreiheit zu nehmen."

Trump weiter: "Sie dachten wir würden die Veranstaltung abbrechen - aber ich sagte auf gar keinen Fall! Ich werde niemals die Menschen in Minnesota aufgeben!".



Weiterhin warte Trump vor seinem Herausforderer Joe "Sleepy" Biden. Er möchte einen Lockdown durchführen und die Menschen gefangen nehmen und zusätzlich die Einwanderungsquote von Ausländern in die USA um bis zu 700% steigern. Er bezeichnete seinen Herausforderer als "Korrupten Politiker" und als Lobbyist von China, der Pharmaindustrie und grundsätzlich für ausländische Länder arbeitend, der seine Bürger schon seit 47 Jahren betrügen und ausnehmen würde.



Eine Live Übertragung und Kommentierung der US-Wahl am 03.11.2020 findet auf dem Kanal von Nuo7 statt.



Im Original sagte Trump folgendes:



Your far-left Dem Attorney General, and your Dem Governor tried to shut down our rally, silence the people of Minnesota, and take away your freedom of assembly. They thought we would cancel – but I said NO WAY, I will NEVER abandon the people of Minnesota! pic.twitter.com/wF1uolGlf6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2020

Joe Biden will lock down our entire Country. Biden will make you a prisoner in your own home, and a prisoner in your own Country. Biden’s plan will kill the American Dream—Get your friends, get your family, get your neighbors and GET OUT AND VOTE! #MAGA pic.twitter.com/fH8Iq6i8d3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2020

...Biden’s deadly migration policies will overwhelm taxpayers and open the floodgates to terrorists, jihadists, and violent extremists. Under my Administration, the safety of our families will always come FIRST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2020

Joe Biden is a corrupt politician who has done nothing but betray you for 47 long years - selling out to lobbyists, China, big pharma & foreign countries. He will stab you in the back. He only cares about political power & he will use that power to hurt you & enrich his cronies! pic.twitter.com/8B9kZ5sdEJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2020

Quelle: ExtremNews / Twitter