RIA Nowosti meldet, dass das ukrainische Militär zum ersten Mal amerikanische HIMARS-Mehrfachraketenwerfer bei dem Beschuss des Gebietes der Donezker Volksrepublik (DVR) eingesetzt habe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ruslan Jakubow, der Leiter der DVR-Vertretung beim Gemeinsamen Zentrum für Kontrolle und Koordination (Joint Centre of Control and Coordination, JCCC), hat gegenüber RIA Nowosti erklärt:

"Ich möchte betonen, dass sowohl die von jenseits des Ozeans gelieferten Artilleriesysteme vom Kaliber 155 als auch die HIMARS-Mehrfachraketenwerfer von den Kämpfern genutzt werden, um die Wohngebiete der Städte der Republik zu treffen."

Zuvor hatte die Volksrepublik Donezk berichtet, dass ukrainische Truppen bereits am Montag mehrere hundert Schuss Munition auf das Gebiet der Republik abgefeuert hätten. Die Angriffe richteten sich gegen Pantelejmonowka, Nowobachmutowka, Donezk, Makejewka, Golmowskij, Jelenowka, Jakowlewka, Jassinowataja, Bairak und Sneschnoje.

Russland hat an alle Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, eine Note über Waffenlieferungen an die Ukraine gerichtet. Außenminister Sergej Lawrow stellte fest, dass jede Ladung mit Waffen für die Ukraine ein legitimes Ziel für Russland sei. Das russische Außenministerium hatte erklärt, die NATO-Länder würden mit ihren Waffenlieferungen an die Ukraine "mit dem Feuer spielen"."

Quelle: RT DE