Verstimmung zwischen Israel und Australien: Canberra erkennt Westjerusalem nicht als Hauptstadt an

Plötzlich verschwinden von der Webseite des australischen Außenministeriums jegliche Verweise auf Westjerusalem als Hauptstadt Israels. Nach Aufregung in den örtlichen Medien bestätigt Canberra, die Anerkennung widerrufen zu haben. Israel zeigt sich enttäuscht.

Am Montag sind australische Medien auf eine Aktualisierung der Webseite des Außenministeriums in Canberra aufmerksam geworden, in der Westjerusalem nicht mehr als Hauptstadt Israels bezeichnet wird. Die Zeitung Guardian Australia schickte eine Anfrage an das Ministerium, um einen Kommentar zu der Angelegenheit zu bekommen.

Zuerst erklärte eine Sprecherin der australischen Außenministerin Penny Wong, die Regierung Australiens glaube, dass die endgültige Entscheidung über Jerusalems Status im Laufe von Friedensverhandlungen getroffen werden müsse. Sie versicherte auch Israel, dass Australien ein langjähriger Freund und ein starker Unterstützer des Nahost-Landes bleibe. Dabei fügte die Sprecherin am Montag hinzu:

"Die frühere Regierung hat entschieden, Westjerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Es gibt bislang keinen Beschluss der Regierung, daran etwas zu ändern."

Ferner erinnerte sie daran, dass Scott Morrisons Regierung im Jahr 2018 entschieden hatte, Westjerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen.

Am Tag darauf bestätigte Wong in einer Presseerklärung jedoch, dass die jetzige Regierung die Anerkennung von Westjerusalem als israelische Hauptstadt wieder rückgängig machen werde. Die australische Chefdiplomatin begründete dies damit, dass über den Status von Jerusalem in Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern entschieden werden solle. Dabei betonte sie:

"Die Botschaft Australiens ist immer in Tel Aviv gewesen und bleibt dort. Australien legt sich auf eine Zwei-Staaten-Lösung fest, bei der Israel und ein künftiger palästinensischer Staat nebeneinander existieren – in Frieden und Sicherheit, in international anerkannten Grenzen. Wir unterstützen keine Herangehensweise, die diese Aussicht unterminiert."

Wong kritisierte die Entscheidung des ehemaligen Kabinetts. Der damalige Kurswechsel habe unter vielen Menschen in Australien für Missmut gesorgt. Die Menschen seien über diese Angelegenheit sehr besorgt.

Israels Regierungschef Jair Lapid äußerte sich enttäuscht und bezeichnete die Entscheidung als voreilig.

"Wir können nur hoffen, dass die australische Regierung andere Dinge ernsthafter und professioneller handhabt. Jerusalem ist die ewige und vereinigte Hauptstadt Israels und nichts wird dies jemals ändern."

Zudem bestellte das israelische Außenministerium den australischen Botschafter ein.

Im Jahr 2017 hatten die USA unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt und ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Die Verlegung war für die Palästinenser ein Affront. Im Jahr 2018 schloss sich Australien einer kleinen Gruppe der Länder an, die Westjerusalem als die Hauptstadt Israels anerkannten, weil sich dort die Knesset und verschiedene Regierungsstellen befinden."

