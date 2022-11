The Guardian: Westen wird mit Russland verhandeln müssen

Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass die Forderungen nach einer Lösung des Ukraine-Konflikts lauter werden, "sofern dies dazu beiträgt, die wirtschaftliche Notlage in der EU und in den USA zu verringern", schreibt die britische Zeitung The Guardian. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Experten des Blattes verweisen auf die rekordverdächtige Inflation in der Eurozone und die durch die Sanktionen gegen Russland verursachte Energiekrise sowie auf die drohende Rezession in den USA. Sie stellen fest, dass die Krise überwunden werden muss, bevor es zu spät ist: "Es besteht immer die Möglichkeit, dass der Konflikt in der Ukraine eskaliert und Russland und die NATO in eine direkte Konfrontation hineingezogen werden. Vorschläge, dies durch Diplomatie zu verhindern, sind daher zu begrüßen." Quelle: RT DE