Die Volksrepublik Lugansk hat ein Referendum über ihren Beitritt zu Russland durchgeführt. Nach der Bearbeitung von 100 Prozent der Protokolle erklärte die Zentrale Wahlkommission der Republik, dass 98,42 Prozent der Wähler, d. h. 1,6 Millionen Menschen, für den Beitritt zu Russland gestimmt haben. Die Wahlbeteiligung lag bei über 90 Prozent. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des Referendums sagte LVR-Chef Leonid Passetschnik: "Wir haben es geschafft! Schönen Feiertag an alle!"

Passetschnik erklärte, er plane einen Besuch in Moskau mit einer Ansprache an Wladimir Putin. Er wird den russischen Präsidenten bitten, den Beitritt der LVR zu Russland als konstituierende Einheit am 28. September zu prüfen und ein entsprechendes Dokument vorlegen.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew kommentierte die Ergebnisse der vergangenen Referenden. In seinem Telegram-Kanal schrieb er: "Die Volksabstimmungen sind vorbei. Die Ergebnisse sind eindeutig. Willkommen zu Hause in Russland!"

Gebiete Saporoschje und Cherson stimmen für den Beitritt zu Russland

In den Gebieten Saporoschje und Cherson wurden Referenden über den Beitritt zu Russland durchgeführt. Im Gebiet Saporoschje stimmten 93,11 Prozent der Wähler (bei 100 Prozent der ausgewerteten Stimmzettel) für den Beitritt zu Russland, und im Gebiet Cherson gaben 87,05 Prozent der Wähler ihre Stimme für den Beitritt zu Russland ab, nachdem 100 Prozent der Stimmen ausgezählt waren.

Über 100 Beobachter aus 40 Ländern waren bei den Referenden zugegen. Laut dem Brasilianer Enrique Domingues und dem Deutschen Patrik Baab, die als Beobachter an dem Referendum im Gebiet Saporoschje teilnahmen, sei die Abstimmung auf hohem Niveau organisiert worden. Der französische Beobachter Emmanuel Marc André Leroy sprach ebenfalls mit Journalisten über die Legitimität der Referenden.

Die Teilnahme von Ausländern an dem Wahlprozess wurde von Vertretern der Europäischen Union verurteilt. Brüssel erklärte, es könnte Sanktionen gegen die Beobachter verhängen."

Quelle: RT DE