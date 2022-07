NATO-Gipfel in Madrid zu Ende: Die Ergebnisse

Der NATO-Gipfel in Madrid ist nach zwei Tagen zu Ende gegangen. Laut RT DE-Korrespondent Roman Ziskin habe der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz beim NATO-Treffen auf eine mögliche Entspannung der angespannten Lage durch die Blockade des Transitverkehrs zwischen Russland und der russischen Exklave Kaliningrad gehofft. Jedoch habe US-Präsident Joe Biden mit einer durch und durch "kriegerischen Rhetorik" dem widersprochen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "So kündigte Biden eine noch stärkere sofortige Aufrüstung und Stationierung von US-Streitkräften in Europa an. Die Staats- und Regierungschefs hätten sich zu einer massiven Verstärkung der NATO-Ostflanke mit einer erheblichen Erhöhung "schneller Eingreifkräfte" entschlossen.

Zum NATO-Beitritt von Finnland und Schweden sagte Ziskin, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan zwar zugestimmt habe, dafür aber auch eine "Ratifizierung" durch die Türkei erforderlich sei."

