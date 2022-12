Die russischen Streitkräfte haben ukrainische Gegenangriffe in Richtung Donezk zurückgeschlagen, wobei die ukrainischen Truppen etwa 30 getötete oder verwundete Soldaten verloren. Dies teilte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Behörde wies darauf hin, dass die russischen Truppen ihre Offensive an diesem Frontabschnitt fortsetzen, was zur Besetzung neuer vorteilhafter Linien und Stellungen führte. In der Erklärung heißt es:

"Im Laufe des Tages unternahm der Feind erfolglose Versuche, die Position seiner Truppen in den Gegenden der Siedlungen Sewernoje und Krasnogorowka in der Donezker Volksrepublik wiederherzustellen. Alle Gegenangriffe der ukrainischen Truppen wurden zurückgeschlagen. Die Verluste des Gegners an diesem Frontabschnitt beliefen sich im Laufe des Tages auf etwa 30 getötete oder verwundete ukrainische Soldaten, einen gepanzerten Mannschaftswagen und zwei Fahrzeuge."

Quelle: RT DE