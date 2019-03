Generalinspekteur sieht keine Notwendigkeit für eine Aufstockung der Bundeswehr in Afghanistan

Generalinspekteur Eberhard Zorn hat die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan durch den Bundestag begrüßt. "Mit Blick auf das Erreichte und mit Respekt für das, was unsere Soldaten geschafft haben, wäre meine Empfehlung tatsächlich, das Erreichte in Afghanistan noch eine Weile zu sichern", sagte Zorn der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Eine mögliche Aufstockung der Truppe sieht er "im Moment nicht. Mit den Kräften, die wir für unseren Auftrag zu Training, Ausbildung und Beratung haben, sind wir gut aufgestellt", betonte Zorn. Für den Fall, dass die USA ihre Soldaten "komplett" abzögen, könne auch die Bundeswehr nicht in Afghanistan bleiben. "Das gilt auch für die vielen anderen Verbündeten. Was wir alle dringend von den Amerikanern brauchen, sind Luftnahunterstützung, Krankenversorgung, Aufklärung", sagte Zorn und vermutete aber: "Das würden die Amerikaner auch kaum abziehen. Ich habe zuletzt vor Ort von niemandem konkrete Abzugspläne gehört". Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

